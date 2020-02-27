На півдні та сході України знову очікується штормовий вітер

27 лютого українські синоптики оголосили штормове попередження для південних областей України

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27 лютого українські синоптики оголосили штормове попередження для південних областей України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Погода в Україні погіршиться, очікуються сильні пориви вітру.

За прогнозами українських синоптиків, сьогодні в південних і східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. У зв'язку з негодою був оголошений перший рівень небезпеки.

Крім того, у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (III рівень).