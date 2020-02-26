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26 лютого 2020, 19:08 3

У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце

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26 лютого 2020, 19:08 3
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У середу, 26 лютого, у приміщенні Миколаївської міської ради депутата від фракції "Опозиційний блок" Павла Зоткіна закидали яйцями
Фото: скрін з відео
У середу, 26 лютого, у приміщенні Миколаївської міської ради депутата від фракції "Опозиційний блок" Павла Зоткіна закидали яйцями

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Преступности.НЕТ.

Інцидент стався на третьому поверсі мерії. За словами очевидців, це зробили представили Нацкорпусу. Напевно депутат йшов на засідання комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, членом якої є Павло Зоткін.

"Пов'язую з тим, що суспільство у нас розколоте і демократія у нас ще тільки попереду, відповідно і свобода слова. Я живий і здоровий. Я вважаю, що наше населення і наші люди через якийсь період часу зможуть сприймати й іншу думку, і точку зору", – додав він.

На уточнююче питання, чи не пов'язує цей інцидент зі своїм привітанням з 23 лютого, де на картинці був російський прапор, депутат повідомив, що це цілком імовірно.

Варто додати, що раніше депутат Миколаївської міської ради від фракції "Опозиційний блок" Павло Зоткін привітав з 23-м лютого, який не відзначають в Україні, запостивши картинку з прапором Російської Федерації.

Пізніше на сторінці NK News у Facebook опублікували відео інциденту.

На відео видно, що представник Нацдружини спілкується з депутатом на тему того, що в країні вже шостий рік йде війна з Росією, а він постить картинки з російським прапором. На що Павло Зоткін повідомив, що коли він публікував картинку, то сенс для нього був саме в "обкладинці" фільму "Офіцери", а прапор він побачив не одразу. Але коли йому вказали на цей момент, він змінив фотографію.

Архангела Новоросії (Павла Зоткіна) "нагородили" яйцем

Архангела Новоросії (Павла Зоткіна) "нагородили" яйцем Сьогодні в приміщенні миколаївської міськради стався інцидент. Представники ГО "Національні Дружини" прийшли поспілкуватися з депутатом "Опозиційного Блоку" Павлом Зоткиным. Так, народний обранець опублікував пост на 23 лютого з символікою Російської Федерації - країною-агресором, з якою Україна воює шостий рік. За підсумками діалогу депутат отримав "нагороду" від активістів у вигляді яйця.

Опубліковано NK.News Середа, 26 лютого 2020 р.


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