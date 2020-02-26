У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Преступности.НЕТ.
Інцидент стався на третьому поверсі мерії. За словами очевидців, це зробили представили Нацкорпусу. Напевно депутат йшов на засідання комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, членом якої є Павло Зоткін.
"Пов'язую з тим, що суспільство у нас розколоте і демократія у нас ще тільки попереду, відповідно і свобода слова. Я живий і здоровий. Я вважаю, що наше населення і наші люди через якийсь період часу зможуть сприймати й іншу думку, і точку зору", – додав він.
На уточнююче питання, чи не пов'язує цей інцидент зі своїм привітанням з 23 лютого, де на картинці був російський прапор, депутат повідомив, що це цілком імовірно.
Варто додати, що раніше депутат Миколаївської міської ради від фракції "Опозиційний блок" Павло Зоткін привітав з 23-м лютого, який не відзначають в Україні, запостивши картинку з прапором Російської Федерації.
Пізніше на сторінці NK News у Facebook опублікували відео інциденту.
На відео видно, що представник Нацдружини спілкується з депутатом на тему того, що в країні вже шостий рік йде війна з Росією, а він постить картинки з російським прапором. На що Павло Зоткін повідомив, що коли він публікував картинку, то сенс для нього був саме в "обкладинці" фільму "Офіцери", а прапор він побачив не одразу. Але коли йому вказали на цей момент, він змінив фотографію.
Архангела Новоросії (Павла Зоткіна) "нагородили" яйцем
Архангела Новоросії (Павла Зоткіна) "нагородили" яйцем Сьогодні в приміщенні миколаївської міськради стався інцидент. Представники ГО "Національні Дружини" прийшли поспілкуватися з депутатом "Опозиційного Блоку" Павлом Зоткиным. Так, народний обранець опублікував пост на 23 лютого з символікою Російської Федерації - країною-агресором, з якою Україна воює шостий рік. За підсумками діалогу депутат отримав "нагороду" від активістів у вигляді яйця.Опубліковано NK.News Середа, 26 лютого 2020 р.
- 19:47 26 лютого Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"
- 19:35 26 лютого Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям
- 19:25 26 лютого В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки
- 19:08 26 лютого У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце
- 19:03 26 лютого Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві
- 19:02 26 лютого Сепаратистський "суд" кинув співробітника луганського вишу до в'язниці на 12 років "за держзраду"
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю