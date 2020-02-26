Миколаївський аеропорт потребує тепловізорів та приміщень для можливих хворих коронавірусом

Миколаївський аеропорт хочуть обладнати тепловізорами та ізоляторами для ефективної протидії коронавырусу

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Миколаївський аеропорт хочуть обладнати тепловізорами та ізоляторами для ефективної протидії коронавырусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини-N.

Директор КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Федір Барна у середу, 26 лютого, зазначив, що в аеропорту вже визначили стоянку для літака — на випадок, якщо на його борту будуть виявлені пасажири з підозрою на коронавірус. Однак приміщення, в якому могли б розміщувати людей з симптомами цієї хвороби, ще немає.

"Літак взаємодіє з авіакомпанією і ставиться на окрему стоянку карантинну. Для цього визначена 9-а стоянка. Він ізолюється, викликаються фахівці з Міністерства охорони здоров'я, з області. Що стосується ліжко-місць, які є в наявності, то їх дуже мало, тому що літак вміщає 189 пасажирів, з дітьми буває 195. Треба заздалегідь подумати про те, яке ми можемо виділити приміщення, де ми можемо розміщувати людей, якщо це, не дай Боже, трапиться", - сказав Федір Барна.

Також директор аеропорту заявив про потреби у закупівлі тепловізорів, якими будуть заміряти температуру людей як перед вильотом, так і після прильоту.

"Сьогодні ми працюємо в такому режимі: наша бригада фельдшерів піднімається на борт, опитує персонал, який в літаку, чи є симптоми у людей, чи є питання. Якщо немає, ми їх допускаємо, саме так проходить допуск людей з літака. Ми взаємодіємо, але ніхто ні від чого не застрахований. І якщо ця біда раптом до нас прийде, треба зробити все, щоб її локалізувати і щоб вона не пішла по всій області", - зазначив директор аеропорту.