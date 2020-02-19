Зеленський проконсультується у відомих лікарів щодо медреформи

Президент Володимир Зеленський вирішив створити колегію лікарів, яка проаналізує медичну реформу. Про це він сказав під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування в середу, 19 лютого

Президент Володимир Зеленський вирішив створити колегію лікарів, яка проаналізує медичну реформу. Про це він сказав під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування в середу, 19 лютого

Як повідомляє RegioNews, склад колегії оголосять найближчим часом. "Це не тільки головні лікарі, а й фельдшери, всі. Ми поставили завдання вчора: я хочу, щоб вони дали нам всі висновки щодо цієї частини реформи, яка була, і частини, яка буде в майбутньому. Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити реформу, дати їй аналіз і сказати: туди ми всі йдемо або не туди і що потрібно зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, нормальна медицина, нормальні умови", - сказав Зеленський. За його словами, висновки колегії повинні бути готові до 1 березня, тому що вже з 1 квітня стартує другий етап медреформи.

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