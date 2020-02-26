На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі військовослужбовець Об’єднаних сил підірвався на вибуховому пристрої

Фото: pixabay.com

На Донбасі військовослужбовець Об’єднаних сил підірвався на вибуховому пристрої

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Міністерства оборони України.

Подія сталася 26 лютого зранку. Внаслідок підриву військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

В Міноборони висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Героя.