Мерія Миколаєва: на відновлення зруйнованого понтонного мосту піде не менше місяця

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ремонт пішохідного понтонного мосту через річку Інгул, який був пошкоджений в результаті негоди 24 лютого, займе не менше місяця

Фото: Мой город

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що ремонт пішохідного понтонного мосту через річку Інгул, який був пошкоджений в результаті негоди 24 лютого, займе не менше місяця

Про це розповів мер на брифінгу по результатам негоди, повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город. Після негоди, яка вирувала у понеділок, 24 лютого, в Миколаєві постраждало три мости. Інгульський понтонний міст не просто затопило, а відірвало. Нагадаємо, частина понтонного мосту через річку Інгул звалилася 24 лютого під час сильного вітру. Хоча там встановили знаки і табличку, по мосту лазять діти. Мер Олександр Сєнкевич розповів, що на Інгульському мосту було порушено електропостачання, яке відновили наступного дня. На Аляудському мосту відновили якоря і планують встановити 3 додаткових, так як через зміну клімату випадає більше опадів, тому припускають, що ситуація може повторитися. Скільки триватиме ремонт понтонного мосту через Інгул, поки сказати не можуть. Його відірвало від берега, чого раніше не було. "Я думаю, не менше місяця ми його будемо встановлювати. Тому що відірвало кріплення, які тримали міст з боку берега", — розповів мер. За допомогою мерія звернулася і до Миколаївського суднобудівного заводу, так як для ремонту потрібні плавкрани та інша важка техніка. Міст також планують закріпити якорями.

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