Миколаївці масово ігнорують заборону і продовжують ходити по зруйнованому пішохідному мосту
Понтонний пішохідний міст біля Миколаївського суднобудівного заводу, який частково зруйнувався у понеділок, 24 лютого, став розважальним місцем для міських підлітків
Понтонний пішохідний міст біля Миколаївського суднобудівного заводу, який частково зруйнувався у понеділок, 24 лютого, став розважальним місцем для міських підлітків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.
Нагадаємо, частина пішохідного понтонного мосту через річку Інгул впала вчора під час урагану.
З обох підходів до мосту комунальні служби встановили металеві огорожі та попереджувальні таблички. Але це не зупиняє городян, переважно шкільного віку.
Діти активно лазять по уламках мосту з боку мерії.
Також не звертають на заборону і дорослі. Замість того, щоб обійти небезпечну ділянку, люди просто йдуть до кінця переходу, після чого зістрибують на берег річки або лізуть по уламках вгору.
Зазначимо, що ніяких робіт по відновленню мосту поки не проводять.
Нагадаємо, що в результаті вчорашньої бурі в місті впали понад 250 дерев. Також зірвало близько 75 дахів.
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