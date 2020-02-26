"Якщо хтось оступиться - поблажок не буде” - губернатор Полтавщини жорстко попередив корупціонерів (відео)
Про це губернатор Полтавщини сказав під час свого звіту за 100 днів роботи на посаді очільника області, повідомляють RegioNews.
"Мені пропонували домовленість: менше роби - довше пробудеш. Я всіх попередив, що якщо хтось десь оступиться, то вже поблажок не буде. Одразу - доповідь до найвищого керівництва , що є корупційні ризики. Зараз у нашій області два види корупції: економічна, коли хтось комусь дав якісь кошти, неправомірну винагороду, і політична. Останню продемонструвала ситуація у Нових Санжарах”, - сказав Синєгубов.
Очільник Полтавської області додав, що найбільше проблем у нього виникло із підрядними організаціями. Будувати соціальні об’єкти та дороги зголошувалися структури, які не мають до архітектурно-будівельної галузі жодного стосунку. Олег Синєгубов одразу заявив, що не спілкується із жодним підрядником принципово. Адже вони не гарантують якість, ринкову ціну та виконання робіт у потрібний термін.
Нагадаємо, що до виконання посадових обов’язків Олег Синєгубов приступив у листопаді. За цей час губернатор ініціював понад 150 перевірок у Полтавській ОДА. За фактом корупції до правоохоронних органів подали 10 заяв.
Як стало відомо раніше, дії прокуратури Ірпеня, яка виконує персональні вказівки заступника прокурора Максима Роговенка є обмеженням законної господарської діяльності з використанням наданих повноважень. У цьому випадку можна говорити про корупцію.
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