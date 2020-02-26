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26 лютого 2020, 11:51 4

"Якщо хтось оступиться - поблажок не буде” - губернатор Полтавщини жорстко попередив корупціонерів (відео)

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26 лютого 2020, 11:51 4
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Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що до відповідальності притягне усіх місцевих корупціонерів, незважаючи на їх посади та покровителів
Фото: Facebook
Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що до відповідальності притягне усіх місцевих корупціонерів, незважаючи на їх посади та покровителів

Про це губернатор Полтавщини сказав під час свого звіту за 100 днів роботи на посаді очільника області, повідомляють RegioNews.

"Мені пропонували домовленість: менше роби - довше пробудеш. Я всіх попередив, що якщо хтось десь оступиться, то вже поблажок не буде. Одразу - доповідь до найвищого керівництва , що є корупційні ризики. Зараз у нашій області два види корупції: економічна, коли хтось комусь дав якісь кошти, неправомірну винагороду, і політична. Останню продемонструвала ситуація у Нових Санжарах”, - сказав Синєгубов.

Очільник Полтавської області додав, що найбільше проблем у нього виникло із підрядними організаціями. Будувати соціальні об’єкти та дороги зголошувалися структури, які не мають до архітектурно-будівельної галузі жодного стосунку. Олег Синєгубов одразу заявив, що не спілкується із жодним підрядником принципово. Адже вони не гарантують якість, ринкову ціну та виконання робіт у потрібний термін.

Нагадаємо, що до виконання посадових обов’язків Олег Синєгубов приступив у листопаді. За цей час губернатор ініціював понад 150 перевірок у Полтавській ОДА. За фактом корупції до правоохоронних органів подали 10 заяв.

Як стало відомо раніше, дії прокуратури Ірпеня, яка виконує персональні вказівки заступника прокурора Максима Роговенка є обмеженням законної господарської діяльності з використанням наданих повноважень. У цьому випадку можна говорити про корупцію.


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