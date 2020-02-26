Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Криму
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії низки санкцій, запроваджених раніше стосовно Росії через анексію Криму
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії низки санкцій, запроваджених раніше стосовно Росії через анексію Криму
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, інформує RegioNews.
"Дії і політика, про які йде мова в даних указах, продовжують представляти неординарну і надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів, - говориться в пояснювальній записці, підписаній президентом. - Тому я продовжую на один рік режим [санкцій] надзвичайного стану, оголошений указом 13660".
Раніше в США вирішили ввести нові санкції відносно дочірніх компаній російського Роснефти Rosneft Trading, S.A і її президента Дідьє Касимиро.
Також сенатори від Демократичної партії закликали держсекретаря країни Майка Помпео і главу мінфіну Стівена Мнучіна ввести санкції щодо Росії втручання у вибори 2020 року.
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