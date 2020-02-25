На Львівщині сільського голову посадили за грати на 5 років

У Золочівському районі сільського голову звинуватили у фальшуванні рішення сільради

У Золочівському районі сільського голову звинуватили у фальшуванні рішення сільради

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Львівської області.

Слідством встановлено, що колишній сільський голова однієї із рад Золочівського району зловживав своїм службовим становищем. Він склав та видав завідомо фальшиве рішення Червоненської сесії сільської ради щодо виділення у приватну власність 3 земельних ділянок загальною площею 6 га вартістю понад 2 млн грн. Ці території безпідставно вибули із комунальної власності громади.

Йому інкримінували ч.1 ст.366 - зловживання службовим становищем, ч.2 ст.364 КК України - службове підроблення.

Перемишлянський районний суд Львівської області у січні 2017 року визнав чиновника винним. Це рішення сторона захисту оскаржила в апеляційному порядку.

Ухвалою Львівського апеляційного суду зловмиснику призначено остаточне покарання у вигляді 5 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах.

Крім цього, чоловіку доведеться сплатити 17 тис гривень штрафу.

Рішення суду вступило у законну силу.

Нагадаємо, на Закарпатті голову райсуду відсторонили через підозру в корупції. Його викрито на "гарячому" під час одержання 15 тис. гривень неправомірної вигоди.