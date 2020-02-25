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25 лютого 2020, 12:52 4

На Закарпатті голову райсуду відсторонили через підозру в корупції

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25 лютого 2020, 12:52 4
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Голову одного з районних судів Закарпаття, викритого на одержанні неправомірної вигоди, відсторонено від здійснення правосуддя
Голову одного з районних судів Закарпаття, викритого на одержанні неправомірної вигоди, відсторонено від здійснення правосуддя

Як повідомляє RegioNews, вища рада правосуддя задовольнила клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення голови одного з районних судів Закарпатської області від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Служителя Феміди відсторонено на строк досудового розслідування до 8 квітня 2020 року.

Нагадаємо, 5 лютого 2020 року вказаного суддю викрито на "гарячому" під час одержання 15 тис. гривень неправомірної вигоди. За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про голову Міжгірського районного суду Антона Гайдура.

Слідством встановлено, що суддя висловив прохання надати та одержав указану суму коштів від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Запорізькій області затримали поліцейських, що брали хабарі у "чорних ріелторів".


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