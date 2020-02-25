У Черкасах прокуратура зайнялася містянином, який воював на боці бойовиків "ДНР”

У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який у 2014 році вступив до лав бойовиків "ДНР” і воював проти українських військових, справою займається прокуратура

Фото: Прокуратура Черкаської області

У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який у 2014 році вступив до лав бойовиків "ДНР” і воював проти українських військових, справою займається прокуратура

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прокуратуру Черкаської області. Кримінальне провадження стосовно черкащанина розслідує слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Черкаській області. Чоловіка підозрюють у тому, що він восени 2014 року приїхав на територію Донецької області, окуповану російськими найманцями. Там черкащанин вступив до лав так званої "народної міліції ДНР”. Підозрюваний виконував роботи з будівництва споруд на лінії розмежування з підрозділами Операції об’єднаних сил. Черкащанину інкримінують участь у терористичній організації та сприяння її діяльності. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Як повідомлялося раніше, Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Світлодарському міському голові. Світлодарський міський голова обґрунтовано підозрюється в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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