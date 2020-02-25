У Черкасах прокуратура зайнялася містянином, який воював на боці бойовиків "ДНР”
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прокуратуру Черкаської області.
Кримінальне провадження стосовно черкащанина розслідує слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Черкаській області. Чоловіка підозрюють у тому, що він восени 2014 року приїхав на територію Донецької області, окуповану російськими найманцями. Там черкащанин вступив до лав так званої "народної міліції ДНР”. Підозрюваний виконував роботи з будівництва споруд на лінії розмежування з підрозділами Операції об’єднаних сил.
Черкащанину інкримінують участь у терористичній організації та сприяння її діяльності. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомлялося раніше, Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Світлодарському міському голові. Світлодарський міський голова обґрунтовано підозрюється в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
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