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17 лютого 2020, 16:06 6

У Донецькій області заарештували підозрюваного в сепаратизмі мера

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17 лютого 2020, 16:06 6
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Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Світлодарському міському голові
Фото: Прокуратура Донецької області
Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Світлодарському міському голові

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Світлодарський міський голова обґрунтовано підозрюється в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, в травні 2014 року він вніс до порядку денного сесії і в подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму про суверенність "ДНР".


арест сепаратизм
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