У Донецькій області заарештували підозрюваного в сепаратизмі мера

Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Світлодарському міському голові

Фото: Прокуратура Донецької області

Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Світлодарському міському голові

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Світлодарський міський голова обґрунтовано підозрюється в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, в травні 2014 року він вніс до порядку денного сесії і в подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму про суверенність "ДНР".