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25 лютого 2020, 15:31 4

Стрілянина у Дніпрі: поліція затримала п’ятьох чоловіків

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25 лютого 2020, 15:31 4
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За хуліганство із застосуванням зброї у Дніпрі затримано п’ять осіб
Фото: Національна поліція
За хуліганство із застосуванням зброї у Дніпрі затримано п’ять осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУНП в Дніпропетровській області.

Як розповіли в поліції, 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова м. Дніпро між двома групами чоловіків виник конфлікт. Вони відкрили стрільбу, внаслідок чого було поранено трьох людей – учасників конфлікту. Чоловіків доставили до лікарні, де одразу й затримали. Інші учасники конфлікту втекли. Близько 2-ї ночі 25 лютого в ході поліцейської спецоперації із залученням спецпризначенців КОРД було затримано ще двох учасників перестрілки.

Зазначено, що конфлікт мав побутовий характер, і не пов’язаний з бізнес-інтересами.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. 25 лютого всім затриманим планується вручення повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше RegioNews повідомляло, що через стрілянину в Дніпрі поранено троє людей.


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