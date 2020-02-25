Через стрілянину в Дніпрі троє людей поранено

У Дніпрі увечері в понеділок, 24 лютого, відбулася перестрілка. Поліція ввела в місті план "Сирена".

У Дніпрі увечері в понеділок, 24 лютого, відбулася перестрілка. Поліція ввела в місті план "Сирена".

Як пише RegioNews згідно з даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Титова.

За словами очевидців, на узбіччі зупинилися два автомобілі Mercedes GL-class. Поруч - патрульний екіпаж. Пізніше на місце під'їхали ще кілька невідомих, які, попередньо, були на Toyota Land Cruiser, і які відкрили стрілянину.

Причина конфлікту невідома.