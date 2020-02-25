18:01  24 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 08:11 3

Через стрілянину в Дніпрі троє людей поранено

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 08:11 3
Читайте также на русском языке
У Дніпрі увечері в понеділок, 24 лютого, відбулася перестрілка. Поліція ввела в місті план "Сирена".
У Дніпрі увечері в понеділок, 24 лютого, відбулася перестрілка. Поліція ввела в місті план "Сирена".

Як пише RegioNews згідно з даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Титова.

За словами очевидців, на узбіччі зупинилися два автомобілі Mercedes GL-class. Поруч - патрульний екіпаж. Пізніше на місце під'їхали ще кілька невідомих, які, попередньо, були на Toyota Land Cruiser, і які відкрили стрілянину.

Причина конфлікту невідома.


поліція перестрілка Дніпро
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »