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25 лютого 2020, 10:41 2

Біля ділянки розведення в Золотому ОБСЄ зафіксувала 360 вибухів

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25 лютого 2020, 10:41 2
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Упродовж дня 23 лютого спостерігачі ОБСЄ чули приблизно 360 вибухів біля ділянки розведення в Золотому Луганської області
Фото: ОБСЄ
Упродовж дня 23 лютого спостерігачі ОБСЄ чули приблизно 360 вибухів біля ділянки розведення в Золотому Луганської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт ОБСЄ від 24 лютого.

Усі вибухи, із яких близько 180 оцінені як вибухи від мінометного вогню, а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, за оцінкою, були поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю.

Крім того, спостерігачі 22 та 23 лютого бачили членів збройних формувань із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК" поблизу південного краю ділянки розведення в районі Золотого.


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