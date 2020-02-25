Біля ділянки розведення в Золотому ОБСЄ зафіксувала 360 вибухів

Упродовж дня 23 лютого спостерігачі ОБСЄ чули приблизно 360 вибухів біля ділянки розведення в Золотому Луганської області

Фото: ОБСЄ

Упродовж дня 23 лютого спостерігачі ОБСЄ чули приблизно 360 вибухів біля ділянки розведення в Золотому Луганської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт ОБСЄ від 24 лютого.

Усі вибухи, із яких близько 180 оцінені як вибухи від мінометного вогню, а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, за оцінкою, були поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю.

Крім того, спостерігачі 22 та 23 лютого бачили членів збройних формувань із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК" поблизу південного краю ділянки розведення в районі Золотого.