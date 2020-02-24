Черкаську область поділили на громади: що зміниться
Про це повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар на особистій Facebook-сторінці.
"Проект плану подали в останній день, бо мали на меті прокомунікувати із якнайбільшою кількістю людей, а не спрямувати документ "для галочки”. Проект перспективного плану - це не лише про території, це про людей, які живуть на цих територіях”, - сказав Боднар.
Голова ОДА додав, що проект готували спільно з Департаментом розвитку Черкаської ОДА. Спеціалісти виїжджали на місця та спілкувалися із мешканцями області, аби врахувати їх побажання. Протягом останніх 5 років не була налагоджена тісна комунікація між жителями селищ і містами обласного значення. Тому більшість мешканців Черкащини виступили проти приєднання їх селищ і сіл до міст.
Як стало відомо раніше, Ладанська ОТГ завершила процедуру децентралізації у Прилуцькому районі. Наразі в області функціонують 50 об’єднаних територіальних громад.
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