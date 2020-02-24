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24 лютого 2020, 16:54

Черкаську область поділили на громади: що зміниться

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24 лютого 2020, 16:54
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Черкаська обласна адміністрація надіслала до Кабміну пропозиції щодо змін до перспективного плану, за яким область поділять на 67 громад
Фото: cherkasy-city.com
Черкаська обласна адміністрація надіслала до Кабміну пропозиції щодо змін до перспективного плану, за яким область поділять на 67 громад

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар на особистій Facebook-сторінці.

"Проект плану подали в останній день, бо мали на меті прокомунікувати із якнайбільшою кількістю людей, а не спрямувати документ "для галочки”. Проект перспективного плану - це не лише про території, це про людей, які живуть на цих територіях”, - сказав Боднар.

Голова ОДА додав, що проект готували спільно з Департаментом розвитку Черкаської ОДА. Спеціалісти виїжджали на місця та спілкувалися із мешканцями області, аби врахувати їх побажання. Протягом останніх 5 років не була налагоджена тісна комунікація між жителями селищ і містами обласного значення. Тому більшість мешканців Черкащини виступили проти приєднання їх селищ і сіл до міст.

Як стало відомо раніше, Ладанська ОТГ завершила процедуру децентралізації у Прилуцькому районі. Наразі в області функціонують 50 об’єднаних територіальних громад.


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