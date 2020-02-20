На Чернігівщині створять ще одну громаду
Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Чернігівську облдержадміністрацію.
В Чернігівській області функціонують 50 об’єднаних територіальних громад. До їх складу увійшли 377 місцевих рад. Площа ОТГ покриває 65,8% території області, де проживає 50,1% її населення.
У Прилуцькому районі процедуру добровільного об’єднання завершує Ладанська ОТГ. До її складу увійдуть територіальні громади Ладанської селищної, Івковецької, Краслянської сільських рад.
18 лютого голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко підписав розпорядження, яким затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень Ладанської селищної, Івковецької, Краслянської сільських рад Прилуцького району Чернігівської області "Про добровільне об’єднання територіальних громад".
Нагадаємо, чотири ОТГ поблизу Львова об’єднались для розвитку туризму. Мають намір створити бренд "Львівського Опілля" і туристичні маршрути.
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