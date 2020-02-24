Президент України призначив нового голову РДА на Кіровоградщині

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив на посаду голови Новгородківської РДА (Кіровоградська область, - ред.) Олександра Антоненка

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив на посаду голови Новгородківської РДА (Кіровоградська область, - ред.) Олександра Антоненка

Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

Приступати до виконання своїх посадових обов’язків Олександр Антоненко зможе з 24 лютого - саме цим числом датується президентський указ.

Олександр Антоненко, згідно даних, які він вказав у своїй податковій декларації, мешкає у місті Новоукраїнка Кіровоградської області. У 2018 році працював на приватному підприємстві "ДМ- 99”. Воно зареєстроване у селі Компаніївка Кіровоградської області. Працівники підприємства займаються оптовою торгівлею будівельними матеріалами, сантехнікою, виробляють товари із бетону.

Олександр Антоненко має дружину Олену, з якою виховує сина та дочку.

Олена Станіславівна Антоненко володіє земельною ділянкою, площею 485 кв м. у Кропивницькому. Також їй належить будинок в обласному центрі, площею 97 кв.м.

Сам Олександр Антоненко має квартиру в Новоукраїнці, площею 44,7 кв.м, якою володіє з 1997 року. Також новопризначений голова РДА володіє автомобілем ВАЗ 2006 року випуску (був куплений у 2006 році) та легковиком LT 2005 року випуску, який придбав 2015 року.

Нагадаємо, що до призначення Антоненка на цю посаду обов’язки голови Новгородської РДА виконував Сергій Миколайович Краснюк.

Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

Приступати до виконання своїх посадових обов’язків Олександр Антоненко зможе з 24 лютого - саме цим числом датується президентський указ.

Олександр Антоненко, згідно даних, які він вказав у своїй податковій декларації, мешкає у місті Новоукраїнка Кіровоградської області. У 2018 році працював на приватному підприємстві "ДМ- 99”. Воно зареєстроване у селі Компаніївка Кіровоградської області. Працівники підприємства займаються оптовою торгівлею будівельними матеріалами, сантехнікою, виробляють товари із бетону.

Олександр Антоненко має дружину Олену, з якою виховує сина та дочку.

Олена Станіславівна Антоненко володіє земельною ділянкою, площею 485 кв м. у Кропивницькому. Також їй належить будинок в обласному центрі, площею 97 кв.м.

Сам Олександр Антоненко має квартиру в Новоукраїнці, площею 44,7 кв.м, якою володіє з 1997 року. Також новопризначений голова РДА володіє автомобілем ВАЗ 2006 року випуску (був куплений у 2006 році) та легковиком LT 2005 року випуску, який придбав 2015 року.

Нагадаємо, що до призначення Антоненка на цю посаду обов’язки голови Новгородської РДА виконував Сергій Миколайович Краснюк.