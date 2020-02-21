Так склалося, треба прийняти: губернатор Миколаївської ОДА відповів на протести людей щодо створення ОТГ

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник розповів, що не згоден з жителями сіл Новоодеського району, які виступають за створення ОТГ з центром в селі Костянтинівка, а не в Гурївці

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник розповів, що не згоден з жителями сіл Новоодеського району, які виступають за створення ОТГ з центром в селі Костянтинівка, а не в Гурївці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.

Стадник пояснив це тим, що Костянтинівка "за всіма критеріями повністю програла" і не підходить на роль центру ОТГ.

Як відомо, селяни обурені тим, як Миколаївська ОДА під керівництвом губернатора Олександра Стадника прийняла рішення про створення об'єднаної територіальної громади з центром в селі Гур'ївка, а не в Костянтинівці, як хочуть жителі.

Губернатор під час закритої зустрічі заявив, що він не хоче приймати участь в заходах, де "неправду видають за правду, за боротьбу за справедливість" і у нього є більш важливі питання, які вимагають його уваги.

"До прецедентів завжди є ситуація, в яку я занурююсь. Я до всіх виходжу на зустріч, навіть якщо треба чи не треба, намагаюся бути максимально ближче до всіх вас. Але коли ситуацію змінює той факт, що неправду видають за правду, за боротьбу за справедливість, то я однозначно в цьому не хочу брати участь, тому що я цей час можу присвятити тій проблемі, яка дійсно потребує уваги. Це те, що стосується безпосередньо ситуації з ОТГ Костянтинівка та Гур'ївка", - розповів Олександр Стадник.

Голова ОДА зазначив, що Костянтинівка за критеріями поступається Гурївці, а також є "законсервованим" селом, де немає ні землі, ні перспектив. У свою чергу в Гурївці є адміністративні будівлі, земля, можливості розширення і "так склалося", що вона більше підходить на роль центру ОТГ.

Нагадаємо, що вдень 20 лютого люди перекрили трасу на Київ з вимогою створити в Новоодесском районі Костянтинівську ВІДГ замість Гур'ївської.