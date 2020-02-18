Прокуратура оголосила про підозру екс-директору підприємства за поставку 15 тонн небезпечної молочки в школи Миколаєва
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області, передає RegioNews.
Встановлено, що екс-керівник комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах не кнтролировал постачання продуктів харчування від постачальників, в результаті чого понад 15 тонн небезпечної та неякісної молочної продукції надійшло в мережі навчальних закладів міста Миколаєва.
В результаті таких дейсвий, місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 2,2 мільйонів гривень.
Екс-керівнику КОП інкримінують вчинення злочинів за частиною 2 статті 367 ("Службова недбалість"), частини 3 статті 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 1 статті 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Раніше 14 лютого поліція і прокуратура вручили підозри одеським постачальникам цієї молочної продукції, які діяли від імені ТОВ "Айскомпани", "Прод-Південь" і "Сонед". На думку слідства, четверо підозрюваних є членами "стійкої організованої злочинної групи".
"Згідно з висновками експерта, зазначена продукція небезпечна і шкідлива для здоров'я споживачів, особливо дітей, оскільки, як правило, вони містять значну кількість жирних кислот, які здатні підвищувати рівень холестерину в крові, а також провокувати розвиток атеросклерозу, діабету, тромбозу кровоносних судин, захворювань серця, онкологічні захворювання, хвороби Альцгеймера, а також харчові отруєння", – зазначили в прокуратурі
20 лютого 2019 року поліція провела 135 обшуків у Миколаєві, Хмельницькому та Одесі по справі про присвоєння коштів при поставках продуктів для харчування миколаївських школярів. У поліції припускають, що махінації з продуктами могли провести, щоб привласнити 7 мільйонів гривень з бюджету. Після цього, директора комунально-виробничого підприємства по харчуванню навчальних закладів (КОП), де проводили обшуки у справі про неякісне харчування школярів, Гліба Новоторова з 22 лютого відсторонюють від посади на час проведення службового розслідування.
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