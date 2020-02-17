Сумська область отримає 2 мільярди на дороги, якщо знайде 4 мільйони на проект
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Сумської облдержадміністрації.
Укравтодор запропонував Сумській ОДА передбачити в обласному бюджеті більше 4 мільйонів гривень на розробку проектно-кошторисної документації. При таких умовах області виділять близько 2 мільярдів гривень на ремонт доріг державного значення.
На ці гроші можна буде відремонтувати ділянки доріг Київ-Суми-Юнаківка (ділянка від с. Штепівка до смт Недригайлів), Батурин-Конотоп-Суми, Суми-Полтава, Суми-Краснопілля-Богодухів, КПП "Рижівка"-Білопілля-Лебедин-Лантратівка , Шостка-Ямпіль, Ромни-Липова Долина-Тростянець-Мезенівка, Хмелів-Чернеча Слобода-Буринь, Вільне-Кролевець, Кролевець-Конотоп-Ромни-Андріяшівка.
Але, як зазначила тимчасово виконуюча обов'язки голови ОДА Ірина Купрейчик, в обласному бюджеті коштів немає. Тому обласні влади попросили голів райдержадміністрацій та ОТГ виділити гроші з вільних залишків бюджетів.
"Нам необхідно протягом одного-двох днів отримати від вас гарантійні листи про виділення коштів на умовах співфінансування", - сказала Купрейчик.
Чиновники погодилися найближчим часом надіслати гарантійні листи, щоб це питання було вирішене позитивно.
- 17:51 17 лютого Держбюро розслідувань порушила чергову справу щодо Майдану
- 17:30 17 лютого У Жовтневому суді Запоріжжя відмовились розглядати справу екс-"смотрящего" Анісімова
- 17:28 17 лютого Денісова звернулась до Москалькової через незаконне затримання рибалок та кримчанина
- 17:25 17 лютого Сумська область отримає 2 мільярди на дороги, якщо знайде 4 мільйони на проект
- 17:25 17 лютого ВО "Платформа громад" презентували в Косівському районі
- 17:22 17 лютого Заступник начальника Менської колонії таки сидітиме в тюрмі
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло