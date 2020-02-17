Сумська область отримає 2 мільярди на дороги, якщо знайде 4 мільйони на проект

Сумська область може отримати близько 2 мільярдів гривень на ремонт доріг

Фото: Сумська облдержадміністрація

Сумська область може отримати близько 2 мільярдів гривень на ремонт доріг

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Сумської облдержадміністрації.

Укравтодор запропонував Сумській ОДА передбачити в обласному бюджеті більше 4 мільйонів гривень на розробку проектно-кошторисної документації. При таких умовах області виділять близько 2 мільярдів гривень на ремонт доріг державного значення.

На ці гроші можна буде відремонтувати ділянки доріг Київ-Суми-Юнаківка (ділянка від с. Штепівка до смт Недригайлів), Батурин-Конотоп-Суми, Суми-Полтава, Суми-Краснопілля-Богодухів, КПП "Рижівка"-Білопілля-Лебедин-Лантратівка , Шостка-Ямпіль, Ромни-Липова Долина-Тростянець-Мезенівка, Хмелів-Чернеча Слобода-Буринь, Вільне-Кролевець, Кролевець-Конотоп-Ромни-Андріяшівка.

Але, як зазначила тимчасово виконуюча обов'язки голови ОДА Ірина Купрейчик, в обласному бюджеті коштів немає. Тому обласні влади попросили голів райдержадміністрацій та ОТГ виділити гроші з вільних залишків бюджетів.

"Нам необхідно протягом одного-двох днів отримати від вас гарантійні листи про виділення коштів на умовах співфінансування", - сказала Купрейчик.

Чиновники погодилися найближчим часом надіслати гарантійні листи, щоб це питання було вирішене позитивно.