Харківські активісти вимагають не пускати до України російського актора

Активісти звернулись до СБУ із вимогою заборонити в'їзд в Україну акторові Михайлу Поліцемайко

Фото: Державна прикордонна служба України

Активісти звернулись до СБУ із вимогою заборонити в'їзд в Україну акторові Михайлу Поліцемайко

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться на сторінці в Facebook ГО "Світанок”.

Активістам стало відомо, що 3 березня у Палаці студентів НЮУ ім.Ярослава Мудрого у Харкові, як і у низці інших міст країни планується вистава за участі Поліцемайко Михайло Семеновича, який неодноразово мав виступ у анексованому Криму та є у списках сайту "Миротворець".

Вони вже звернулись до Служби безпеки України та Держприкордонслужби.