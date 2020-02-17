Харківські активісти вимагають не пускати до України російського актора
Активісти звернулись до СБУ із вимогою заборонити в'їзд в Україну акторові Михайлу Поліцемайко
Активісти звернулись до СБУ із вимогою заборонити в'їзд в Україну акторові Михайлу Поліцемайко
Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться на сторінці в Facebook ГО "Світанок”.
Активістам стало відомо, що 3 березня у Палаці студентів НЮУ ім.Ярослава Мудрого у Харкові, як і у низці інших міст країни планується вистава за участі Поліцемайко Михайло Семеновича, який неодноразово мав виступ у анексованому Криму та є у списках сайту "Миротворець".
Вони вже звернулись до Служби безпеки України та Держприкордонслужби.
- 17:51 17 лютого Держбюро розслідувань порушила чергову справу щодо Майдану
- 17:30 17 лютого У Жовтневому суді Запоріжжя відмовились розглядати справу екс-"смотрящего" Анісімова
- 17:28 17 лютого Денісова звернулась до Москалькової через незаконне затримання рибалок та кримчанина
- 17:25 17 лютого Сумська область отримає 2 мільярди на дороги, якщо знайде 4 мільйони на проект
- 17:25 17 лютого ВО "Платформа громад" презентували в Косівському районі
- 17:22 17 лютого Заступник начальника Менської колонії таки сидітиме в тюрмі
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації