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17 лютого 2020, 15:06 4

Харківські активісти вимагають не пускати до України російського актора

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17 лютого 2020, 15:06 4
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Активісти звернулись до СБУ із вимогою заборонити в'їзд в Україну акторові Михайлу Поліцемайко
Фото: Державна прикордонна служба України
Активісти звернулись до СБУ із вимогою заборонити в'їзд в Україну акторові Михайлу Поліцемайко

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться на сторінці в Facebook ГО "Світанок”.

Активістам стало відомо, що 3 березня у Палаці студентів НЮУ ім.Ярослава Мудрого у Харкові, як і у низці інших міст країни планується вистава за участі Поліцемайко Михайло Семеновича, який неодноразово мав виступ у анексованому Криму та є у списках сайту "Миротворець".

Вони вже звернулись до Служби безпеки України та Держприкордонслужби.


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