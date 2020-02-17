Одеська мерія озвучили суму, яку витратить на охорону танкера Delfi
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Думская.
Під час апаратної наради, яка відбулася у понеділок, 17 лютого, директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов озвучив суму, яку необхідно передбачити на охорону танкера.
За словами чиновинка, спочатку працівники водолазної служби проведуть обстеження підводної зони і встановлять завдяки буям кордони. Потім буде встановлений додатковий пост охорони.
"Його комлектація обійдеться в 35 тисяч гривень. Крім того, знадобляться вісім постів для чергування: дві людини в добу, робота доба через троє. Заробітна плата – близько 8 тисяч гривень, тобто 64 тисячі гривень в місяць. Також знадобиться плавзасіб для патрулювання, а на його роботу – тонна бензину, це ще 30 тисяч гривень", – повідомив Віктор Кузнєцов.
Найближчим часом рятувальники звернуться в департамент фінансів з проханням виділити їм відповідні кошти. Крім того, в одеській мерії просять визнати аварію з танкером надзвичайною ситуацією техногенного характеру.
Довідка: у ніч на 22 листопада судно Delfi через сильний вітер зірвало з якоря і пнесло у напрямку одеського пляжу "Дельфін". Члени екіпажу відмовлялися покидати судно, але в результаті їх евакуювали, а судно сіло на мілину і майже перевернулося.
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