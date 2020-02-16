Стали відомі імена захоплених в Азовському морі рибалок

Українські рибалки, яких разом із судном 15 лютого захопили в Азовському морі співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, є мешканцями села Райнівка Приморського району Запорізької області

Українські рибалки, яких разом із судном 15 лютого захопили в Азовському морі співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, є мешканцями села Райнівка Приморського району Запорізької області

Про це з посиланням на інформацію від мешканців Приморського району повідомив у Facebook народний депутат Павло Мельник, пише Regionews.

"Всі рибалки - мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області, - пише Петро Мельник. – Це, ймовірно Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов". Наразі інформація уточнюється, зазначив депутат.

ТЕРМІНОВО! Українські рибалки, яких було затримано в Азовському морі - це імовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, ... Опубліковано Павлом Мельником Субота, 15 лютого 2020 р.

Як повідомляв RegioNews, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибалки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.