Стали відомі імена захоплених в Азовському морі рибалок
Про це з посиланням на інформацію від мешканців Приморського району повідомив у Facebook народний депутат Павло Мельник, пише Regionews.
"Всі рибалки - мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області, - пише Петро Мельник. – Це, ймовірно Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов". Наразі інформація уточнюється, зазначив депутат.
ТЕРМІНОВО! Українські рибалки, яких було затримано в Азовському морі - це імовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, ...Опубліковано Павлом Мельником Субота, 15 лютого 2020 р.
Як повідомляв RegioNews, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибалки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.
Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.
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