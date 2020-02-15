ФСБ затримала в Азовському морі судно з чотирма українцями

Маломірне судно з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи, затримано в західній частині Азовського моря

Маломірне судно з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи, затримано в західній частині Азовського моря

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Криму.

"Капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися. В ході огляду плавзасоби виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову - ставна сітка", - йдеться в повідомленні.

При цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутні, підкреслили у пресслужбі.

Як зазначається, українці є рибалками, вони разом з судном доставлені в порт Керчі для розгляду.