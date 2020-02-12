Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар

Нацполіція опублікувала результати комплексної судової психологічної і портретної експертизи підозрюваної у справі вбивства Павла Шеремета Яни Дугар

Нацполіція опублікувала результати комплексної судової психологічної і портретної експертизи підозрюваної у справі вбивства Павла Шеремета Яни Дугар

Як інформує RegioNews, експертизу провели фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, повідомляє пресслужба Нацполіції в середу, 12 лютого.

Щоб точно встановити особу на відео з камер спостереження (яке було вилучено слідчими в ході розслідування вбивства Шеремета), експерти застосували метод візуального зіставлення ознак зовнішності.

Як результат, співпадіння з рисами обличчя Яни Дугар було в наступному : форма і ступінь нахилу лоба, форма перенісся, форма верхньої губи, форма контуру вільного краю правої (видимої) частини червоної облямівки верхньої губи, форма підборіддя, довжина носа.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив до 4 квітня домашній арешт парамедику Яні Дугар, яку підозрюють в причетності до вбивства Павла Шеремета. Їй, зокрема, інкримінують розвідку маршруту на наявність камер спостереження, за яким повинен був їхати сам Шеремет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що слідчі понесуть відповідальність за можливі помилки в розслідуванні справи Шеремета.

Офіс генпрокурора продовжив термін досудового слідства у справі про вбивство журналіста Шеремета.

Також повідомлялося, що підозрюваної у справі Шеремета Дугар призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи.