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14 лютого 2020, 12:02 8

Справа "рюкзаків Авакова": голова НАБУ готує позов до ЄСПЛ

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14 лютого 2020, 12:02 8
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Директор НАБУ Артем Ситник готує позов до Європейського суду з прав людини через можливий тиск на суддів у так званій справі "рюкзаків Авакова"
Фото: nabu.gov.ua
Директор НАБУ Артем Ситник готує позов до Європейського суду з прав людини через можливий тиск на суддів у так званій справі "рюкзаків Авакова"

Як повідомляє RegioNews, про свої наміри голова Бюро заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

Зокрема, Ситник стверджує, що суддя Солом'янського суду Києва, де розглядалася справа щодо сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, "розроблявся" МВС.

"Справу розглядав суддя, який фактично був у "розробці" працівників МВД, і в останній момент лише один прокурор був затриманий у справі щодо вимагання хабаря саме за винесення вироку цим суддею. Цей суддя був виведений зі справи, але фактично став "ручним". <...> Саме за винесення вироку цим суддею передавався хабар", - пояснив Ситник.

На думку директора НАБУ, після того, як справа почала розглядатися в Апеляційному суді Києва, суддю цього органу змусили взяти самовідвід.

"Зараз скеровано звернення щодо тиску на суддів до Вищої ради правосуддя і готується звернення до Європейського суду з прав людини. Звичайно, (від мого імені)", - пояснив він.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року НАБУ здійснило низку гучних затримань у справі про розтрату при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Серед фігурантів справи - син глави МВС Олександр Аваков, ексзаступник Авакова Сергій Чеботар і представник фірми-переможця тендеру Дніпровенд Володимир Литвин.


НАБУ расследование Артем Сытник Арсен Аваков судьи
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