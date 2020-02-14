НАПК взялося за поїздку Зеленського в Оман
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.
"НАПК почало перевірку, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.
Також він опублікував фотокопію відповіді відомства.
При цьому Гончаренко нагадав, що раніше колишній глава ОПУ Андрій "Богдан повідомив, що ця поїздка була неофіційною і не являла собою державний візит".
"Але в декларації президента на його майновий стан відпустка ніяк не відобразилась. Що ж, будемо чекати новин. Судячи з темпів розвитку цієї історії, наші органи по боротьбі з корупцією скоро будуть знати все про цю аравійську країну", - додав Гончаренко.
Станом на 9:00 Нацагентство не надало будь-якої додаткової інформації.
Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" Радіо Свобода щодо візиту президента Володимира Зеленського в Оман - "це все - неправда від початку і до кінця".
5 січня 2020 року український президент Володимир Зеленський разом з родиною був помічений в одному з готелів Оману. Після цього в Офісі президента повідомили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. В ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з сім'єю і за власні гроші.
За даними програми "Схеми", секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як регіональні політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів