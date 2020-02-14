НАПК взялося за поїздку Зеленського в Оман

Національне агентство з попередження корупції почало перевірку з приводу поїздки президента Володимира Зеленського в Оман у січні 2020 року

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Національне агентство з попередження корупції почало перевірку з приводу поїздки президента Володимира Зеленського в Оман у січні 2020 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

"НАПК почало перевірку, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував фотокопію відповіді відомства.

При цьому Гончаренко нагадав, що раніше колишній глава ОПУ Андрій "Богдан повідомив, що ця поїздка була неофіційною і не являла собою державний візит".

"Але в декларації президента на його майновий стан відпустка ніяк не відобразилась. Що ж, будемо чекати новин. Судячи з темпів розвитку цієї історії, наші органи по боротьбі з корупцією скоро будуть знати все про цю аравійську країну", - додав Гончаренко.

Станом на 9:00 Нацагентство не надало будь-якої додаткової інформації.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" Радіо Свобода щодо візиту президента Володимира Зеленського в Оман - "це все - неправда від початку і до кінця".

5 січня 2020 року український президент Володимир Зеленський разом з родиною був помічений в одному з готелів Оману. Після цього в Офісі президента повідомили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. В ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з сім'єю і за власні гроші.

За даними програми "Схеми", секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський.