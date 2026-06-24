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Ігор Луценко політичний експерт info@regionews.ua
24 червня 2026, 08:29

Морська блокада України

24 червня 2026, 08:29
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Росія прагне відновити морську блокаду України. Тепер їй для цього не треба острів Зміїний
Росія прагне відновити морську блокаду України. Тепер їй для цього не треба острів Зміїний
Фото: Faсebook/Ihor Lutsenko
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23 червня росіяни уразила 3 цивільні судна, що йшли до Одещини: загинув моряк, інших довелося терміново евакуйовувати. Достатньо серйозний результат наших ворогів: послано сигнали, що вікно через Чорне море, прорубане в 2023 році зусиллями Сил оборони України, тепер знову може закритися.

Росія прагне відновити морську блокаду України. Тепер їй для цього не треба острів Зміїний. Розвиток дронових технологій дозволяє наносити точкові удари по вразливих місцях цивільних суден, котрі прямують до наших портів.

Обстановка в Росії зараз така, що на міжнародно-політичні небезпеки уже їм плювати.

Технології так званих mesh-мереж, коли один або кілька дронів виступають ретрансляторами сигналу, дозволяють керувати дроном, котрий атакує танкер чи контейнеровоз за 500 кілометрів.

Як результат, навіть невеликий дрон може наробити багато шкоди величезному судну.

Якщо відомо, по капітанському містку прилетить Ланцет, чи у резервуар з паливом, то мало хто захоче ходити цим маршрутом. Він ризикує стати найбільш небезпечним у світі, по мірі того, як у Ормузькій протоці стихає неспокій.

Через порти Великої Одеси та через Ізмаїл іде величезний потік імпорту та експорту. Щомісяця це 3-4 мільярди доларів. Альтернативні маршрути сушею Росія теж активно бомбардує ракетами та шахедами – так вона виглядає, війна на виснаження.

Насправді, росіяни уже кілька місяців намагаються вибудувати ефективну систему ураження цивільних суден коло українських берегів. Експериментують з різними тактиками та технічними рішеннями.

Це – цілком очікуваний етап розвитку технологій БПЛА. І в України немає іншого шляху, як вибудовувати протидронове ППО – і вже не тільки на суші, але і на морі. Це значно складніше, але без цього ніяк – нинішню війну виграє лише той, хто вміє протистояти повітряним і морським безпілотним атакам.

P.S. Є в мене один рецепт, яким чином можна було б допомогти захисту морського коридору в Україну. Наприклад, посприяти моїм друзям, військовим-ентузіастам, котрі аналізують російське обладнання для дронових меш-мереж. На 5 році війни вони не мають нормального доступу до трофейного обладнання. Утім, я не сильно вірю в здатності державних чиновників. А взагалі, уже час створювати штаб з корпорацій (зернотрейдери, металурги тощо) і цілеспрямовано сприяти вирішенню цієї проблеми. Ці бізнесмени не мають чекати, що десь хтось – у Генштабі, в СБУ/ГУРі хтось раптом візьме і вирішить їх (і наші) проблеми.

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Україна РФ війна судно російська армія Чорне море дрони бізнес зернотрейдер
 
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