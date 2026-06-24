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24 червня 2026, 19:28

Ракетний удар по Кривому Рогу: СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам та полковникам

24 червня 2026, 19:28
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Фото: СБУ
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Служба безпеки зібрала доказову базу на п’ятьох високопосадовців збройних угруповань РФ, які організували повітряний удар по цивільній інфраструктурі міста Кривий Ріг 13 червня 2023 року

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Унаслідок ворожої атаки загинуло 13 місцевих жителів. Ще понад 30 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під російський обстріл потрапили багатоквартирний будинок, навчальні заклади, продовольча база та інші приватні підприємства.

Для здійснення повітряної атаки рашисти застосували стратегічні крилаті ракети типу Х-101, які були випущені з російських літаків-бомбардувальників – Ту-95МС.

Як з’ясувало розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займалися:

генерал армії Сергій Суровікін – на той час головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, який погодив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу;

генерал-лейтенант Сергій Дронов – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ – визначав цілі застосування ракетного озброєння;

генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ – скерував бойове розпорядження на обстріл цивільних об’єктів;

полковник Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ – скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей;

полковник Олег Скітський – командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ – забезпечив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що 13 червня 2023 року росіяни ударили по Кривому Розі Дніпропетровської області шістьма ракетами.

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