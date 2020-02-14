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14 лютого 2020, 08:27 7

"Неправда від початку і до кінця": Єрмак прокоментував розслідування щодо поїздки Зеленського в Оман

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14 лютого 2020, 08:27 7
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" Радіо Свобода щодо візиту президента Володимира Зеленського в Оман
Фото: скріншот з відео
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" Радіо Свобода щодо візиту президента Володимира Зеленського в Оман

Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, влада готова до спілкування з журналістами, але хотіла б відповідати на питання, "які базуються на фактах, а не припущеннях".

"Чи можна назвати сюжет "Схеми" Радіо Свобода таким, що підкріплено фактами і є об'єктивним? На жаль, немає. Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось окрім фрази "за свідченням наших джерел"? Ми прагнемо діалогу, і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету Схем в тому, що коментувати там нічого", - написав Єрмак.

На закінчення він додав, що "це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення".

Нагадаємо, 5 січня 2020 року український президент Володимир Зеленський разом з родиною був помічений в одному з готелів Оману. Після цього в Офісі президента повідомили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. В ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з сім'єю і за власні гроші.

За даними програми "Схеми", секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський.


Андрей Ермак Офис президента Оман
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