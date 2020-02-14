"Неправда від початку і до кінця": Єрмак прокоментував розслідування щодо поїздки Зеленського в Оман
Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, влада готова до спілкування з журналістами, але хотіла б відповідати на питання, "які базуються на фактах, а не припущеннях".
"Чи можна назвати сюжет "Схеми" Радіо Свобода таким, що підкріплено фактами і є об'єктивним? На жаль, немає. Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось окрім фрази "за свідченням наших джерел"? Ми прагнемо діалогу, і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету Схем в тому, що коментувати там нічого", - написав Єрмак.
На закінчення він додав, що "це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення".
Нагадаємо, 5 січня 2020 року український президент Володимир Зеленський разом з родиною був помічений в одному з готелів Оману. Після цього в Офісі президента повідомили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. В ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з сім'єю і за власні гроші.
За даними програми "Схеми", секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як регіональні політики вітали з Днем Валентина
- 18:46 14 лютого На Долинщині хочуть побудувати міні-ГЕС
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів