Експосадовець Тернопільської міськради "роздав" комунальну землю приватним особам

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури на зловживанні службовим становищем викрито колишнього начальника управління містобудування, архітектури та кадастру - головного архітектора Тернопільської міської ради

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2018 та 2020 роках він незаконно надав висновки про погодження проєктів землеустрою щодо комунальних земель у Тернополі.

Ці документи дали можливість передати ділянки, які належали громаді, у приватну власність третіх осіб.

Йдеться про землю на вулицях Білогірській, Чернівецькій та 15 Квітня.

За висновками слідства, через дії посадовця Тернопільська громада втратила земельні ділянки вартістю понад 3 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки для її інтересів.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - заставу в розмірі 266 240 грн.

Нагадаємо, що Криворізькі правоохоронці повідомили про підозру працівниці відділу освіти та підприємцю, через дії яких міському бюджету завдано збитків на пів мільйона гривень.