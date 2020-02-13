У Харкові перенесли суд у справі ексмера Слов’янська Штепи

Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи на 27 лютого

Фото: Сторінка Нелі Штепи у Facebook

Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи на 27 лютого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар адвоката Штепи Олександра Шадріна Укрінформу.

"Почали розглядати клопотання щодо міри запобіжного заходу, бо вона не обрана з 2018 року. Сторона обвинувачення наполягала на допиті свідків. З'явилися чотири свідки - по двоє з боку захисту та з боку обвинувачення, але ще двоє свідків з боку обвинувачення не з’явилися, тому суд перенесено на 27 лютого, на 10:00", - повідомив Шадрін.

Нагадаємо, колишню міську голову Слов'янська, ексрегіоналку Нелю Штепу обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона відома публічними закликами до підтримки проросійських незаконних збройних формувань.

Штепу арештували в липні 2014 року, того ж року розпочалося розслідування. З того часу кілька районних судів у Харкові починали розглядати справу з самого початку. У жовтні 2019 року справу передали до Орджонікідзевського райсуду.