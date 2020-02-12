У Дніпрі з'явився перший прямий рейс до Берліна
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт авіакомпанії.
Рейси запустять з 1 червня по 23 жовтня по понеділках, середах і п'ятницях на літаках Embraer-145.
Це перший прямий авіарейс. До цього з Дніпра до Берліна можна було долетіти тільки з пересадкою в Києві або Відні, що довше за часом і дорожче по грошах. Перельоти здійснюють компанії МАУ, та ж Wind Rose, Австрійські авіалінії та інші. Наприклад, МАУ пропонує летіти 1 червня з двома пересадками (в Києві та Амстердамі) за 7,5 тисячі гривень і провести в дорозі 14-16 годин або через Київ і Будапешт за 3,7 тисячі гривень, але доведеться витратити на це добу. Можна знайти квиток з однією пересадкою в Києві за 5,8 тисяч гривень. Ціна квитка на літак Wind Rose - близько 2700 гривень. Також є варіант полетіти з МАУ за 2200 гривень, але з пересадкою і багаж не буде входити у вартість.
Що відомо про компанію: за повідомленнями ЗМІ, в грудні 2019 року українська авіакомпанія Windrose отримала права на шість внутрішніх рейсів. Раніше повідомлялося, що внутрішня мережа регулярних рейсів Windrose включає тільки лінію Київ - Дніпро, яка обслуговується спільно з Міжнародними авіалініями України (МАУ). Обидві компанії пов'язують з Ігорем Коломойським.
- 22:50 12 лютого Парубія допитали в ДБР
- 20:00 12 лютого Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
- 19:45 12 лютого ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
- 19:40 12 лютого У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
- 19:30 12 лютого Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування
- 19:16 12 лютого У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання