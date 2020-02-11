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11 лютого 2020, 18:49

Гральний бізнес віддадуть людині "від Офісу Зеленського" - ЗМІ

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11 лютого 2020, 18:49
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В Україні новий орган контролю за всім гральним ринком може без конкурсу очолити громадянин Латвії Борис Баум, який до та після війни працював з російсько-українською групою VS Energy (Олександр Бабаков, Михайло Спектор та ін.)
В Україні новий орган контролю за всім гральним ринком може без конкурсу очолити громадянин Латвії Борис Баум, який до та після війни працював з російсько-українською групою VS Energy (Олександр Бабаков, Михайло Спектор та ін.)

Як повідомляє RegioNews, про це розповіли в Офісі президента виданню Bihus.Info.

"Принаймні, у нас є до нього довіра. Моя думка, що це нормальна кандидатура" – заявив заступник керівника ОП, який, як виявилось, курує напрям реформи грального ринку Кирило Тимошенко.

Як повідомляє видання, Борис Баум входив у наглядову раду Нікопольського заводу феросплавів, де VS Energy стала партнером Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука. Мав кіпрську фірму, яку пов’язували з російською лотереєю, але називав її неактивною.

"Борис Баум з’явився на Банковій після перемоги Володимира Зеленського. Тоді в ОП, ще до обрання нової Верховної Ради, створили робочу групу з розробки закону про легалізацію азартного ринку", - пише видання, зазначаючи, що Баум не є співробітником ОП, а представляється представником Офісу Зеленського.

За даними ЗМІ, зараз він виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком та депутатами, які доопрацьовують законопроєкт про його легалізацію. Баум регулярно зустрічається з менеджментом азартних закладів і їздить на Банкову розповідати про перемовини щодо законопроєкту.

Також уточнюється, що Баума привів на Банкову нинішній глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. Тому що вони кілька років були сусідами, і Баум начебто "мав досвід управління казино" (імовірно, ідеться про казино в готелі "Прем’єр Палас", яким володіє VS Energy, де Баум працював помічником співвласника Михайла Спектора).

"Я його (Баума - ред.) знаю особисто, – розповів Давид Арахамія. – Я в оренду знімав в коттеджному містечку будинок, і він через чотири будинки жив теж зі своїми…Чи живе досі, ну, я переїхав. (…Це були) 2015-ий-2017-ий роки". Яким саме казино управляв Баум, Арахамія не пригадав.

Також видання пише, що новий регулятор матиме безмежну владу в азартній сфері. Буде вирішувати, кому давати ліцензії, в кого їх забирати, кого перевіряти, кого карати санкціями, як моніторити гральні заклади та отримає їхню фінзвітність.

На чолі цих процесів і хоче опинитися Борис Баум. "Якщо буде така можливість, буде дуже гарно", – прокоментував Тимошенко.

Зазначається, що конкурсу на обрання голови і членів Комісії в законопроєкті, проголосованому у першому читанні, не передбачено. Пропонується, що Комісію з азарту без конкурсу обере парламентський комітет з фінансів та податкової політики (який працює над законопроєктом) і затвердить Кабмін.

"Хоча антикорупційний комітет парламенту вже двічі направляв свої зауваження, акцентуючи саме на необхідності провести конкурс, депутати прийняли за основу версію з непрозорим механізмом обрання керівництва комісії", - підкреслює ЗМІ.

У свою чергу, Давид Арахамія запевнив, що подав поправку, аби у другому читанні прибрати цю "корупційну норму" і "схематоз": "Я особисто сьогодні підписав правки, які я пропоную додати до комітету". Це було сказано 4 лютого, хоча двотижневий строк на подачу правок сплив ще 30 січня.

Як саме буде змінено механізм обрання керівництва Комісії з азартного ринку, наразі не зрозуміло, додає видання, та Давид Арахамія і Кирило Тимошенко схиляються до обрання Комісії Кабміном. Однак конкурсний відбір досі під сумнівом. "На конкурсі, без конкурсу, в.о., потім конкурс… Без різниці. Насправді головне завдання зараз – запустити процес", – вважає Тимошенко.

Таким чином, підсумовує видання, на час підготовки розслідування в ОП не виключали можливість призначити Баума виконувачем обов’язків голови комісії без конкурсу.


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