У Держлісагентстві провели обшуки через незаконну вирубку лісів

Чотирьом лісничим повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. Поки що йдеться про нанесення державі понад 6 млн грн збитків

Чотирьом лісничим повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. Поки що йдеться про нанесення державі понад 6 млн грн збитків