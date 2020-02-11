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11 лютого 2020, 18:06

У Держлісагентстві провели обшуки через незаконну вирубку лісів

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11 лютого 2020, 18:06
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Чотирьом лісничим повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. Поки що йдеться про нанесення державі понад 6 млн грн збитків
Чотирьом лісничим повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. Поки що йдеться про нанесення державі понад 6 млн грн збитків

Про обшуки повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький на своїй сторінці в Facebook. Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу генпрокурора провели обшуки в центральному апараті Держлісагентства та лісництвах Житомирської області через незаконну вирубку лісів.

«Сьогодні з процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора в Держлісагентстві відбулася виїмка документів у справі розтрати державних лісових ресурсів на території Житомирщини», — написав Заблоцький.

Про обшуки через незаконну вирубку лісу йдеться також у повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань. За попередньою інформацією правоохоронців, працівники лісгоспу вступили в змову з посадовцями лісозахисного підприємства, а також Держлісагентства, і під час відведення насаджень в санітарні рубки вносили недостовірні відомості в документи.

На ділянках лісу, які відводилися для рубок, було значно більше деревини порівняно з офіційно заявленим в матеріалах. Дерева незаконно зрубали і реалізували за готівку.

Наразі слідчими ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора проведено 35 санкціонованих обшуків за місцем розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства. Обшукують і місця проживання та іншу нерухомість фігурантів справи. Під час обшуку території однієї з лісопереробок вже виявлено 600 кубометрів деревини без документів про її законне походження.

Слідчі ДБР повідомили про підозру чотирьом лісничим ДП Олевське лісове господарство. Посадові особи підозрюються в розтраті майна в особливо великих розмірах скоєної групою осіб.


#ліс #незаконна вирубка #держлісагентство
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