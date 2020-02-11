Слідом за Богданом Зеленський звільнив Лутковську
Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у відповідному указі глави держави.
Згідно з текстом документа, одночасно гарант уповноважив Геннадія Кузнєцова зайняти місце Лутковської.
Зокрема, в указі йдеться "уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків В.Лутковську".
Відзначимо, Геннадій Кузнєцов - генерал-майор Служби безпеки України. Керівник Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ (7 березня 2014-23 січня 2015).
Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.
ДОВІДКА: Валерія Лутковська була представником України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську з 3 червня 2019 року.
З січня 2011 по квітень 2012 рік була урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.
24 квітня 2012 роки таємним голосуванням обрана народними депутатами уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, 27 квітня 2012-го склала присягу і вступила на посаду. Кандидатура була подана парламентською більшістю на чолі з Партією регіонів.
28 квітня 2017 завершився 5-річна каденція перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
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