Слідом за Богданом Зеленський звільнив Лутковську

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерію Лутковську з посади представника України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерію Лутковську з посади представника України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Згідно з текстом документа, одночасно гарант уповноважив Геннадія Кузнєцова зайняти місце Лутковської.

Зокрема, в указі йдеться "уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків В.Лутковську".

Відзначимо, Геннадій Кузнєцов - генерал-майор Служби безпеки України. Керівник Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ (7 березня 2014-23 січня 2015).

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

ДОВІДКА: Валерія Лутковська була представником України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську з 3 червня 2019 року.

З січня 2011 по квітень 2012 рік була урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.

24 квітня 2012 роки таємним голосуванням обрана народними депутатами уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, 27 квітня 2012-го склала присягу і вступила на посаду. Кандидатура була подана парламентською більшістю на чолі з Партією регіонів.

28 квітня 2017 завершився 5-річна каденція перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини.