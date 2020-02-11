"Укрзалізниця" шукає голову правління
Про це повідомили RegioNews у пресслужбі "УЗ".
Як повідомляється, для пошуку рада залучила провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden.
"Відбір буде здійснюватися шляхом проведення відкритого та незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу. Переможця конкурсу обиратимуть за наступними критеріями: високий рівень компетенції, здатність вести Укрзалізницю вперед з огляду на існуючі та, що не менш важливо, майбутні виклики, з якими стикатиметься компанія в процесі трансформації у вільного від корупції, конкурентного за затратами, ефективного оператора, керуючись принципами колегіальності і співпраці з дотриманням найкращих принципів і практик корпоративного управління", - наголосив голова Наглядової ради Шевкі Аджунер.
Також очікується, що позиція голови правління буде цікавою для висококваліфікованих кандидатів з України та інших країн.
"Закликаємо кваліфікованих кандидатів подаватися на конкурс й обіцяємо чесні та рівні умови для всіх учасників", - йдеться у повідомленні.
ДОВІДКА: 5 лютого 2020 року в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" став словенець Желько Марчек. До цього він був членом правління цього державного акціонерного товариства. До словенця "Укрзалізницю" очолював Євген Кравцов, але у січні він повідомив, що йде у державний публічний сектор. Щоправда, контракт Кравцова з "Укрзалізницею" офіційно мав закінчитися у 2021 році. Зрештою Наглядова рада "Укрзалізниці" розглянула його звернення щодо припинення контракту та 29 січня звільнила з посади керівника підприємства.
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