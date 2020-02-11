"Укрзалізниця" шукає голову правління

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії

Про це повідомили RegioNews у пресслужбі "УЗ".

Як повідомляється, для пошуку рада залучила провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden.

"Відбір буде здійснюватися шляхом проведення відкритого та незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу. Переможця конкурсу обиратимуть за наступними критеріями: високий рівень компетенції, здатність вести Укрзалізницю вперед з огляду на існуючі та, що не менш важливо, майбутні виклики, з якими стикатиметься компанія в процесі трансформації у вільного від корупції, конкурентного за затратами, ефективного оператора, керуючись принципами колегіальності і співпраці з дотриманням найкращих принципів і практик корпоративного управління", - наголосив голова Наглядової ради Шевкі Аджунер.

Також очікується, що позиція голови правління буде цікавою для висококваліфікованих кандидатів з України та інших країн.

"Закликаємо кваліфікованих кандидатів подаватися на конкурс й обіцяємо чесні та рівні умови для всіх учасників", - йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА: 5 лютого 2020 року в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" став словенець Желько Марчек. До цього він був членом правління цього державного акціонерного товариства. До словенця "Укрзалізницю" очолював Євген Кравцов, але у січні він повідомив, що йде у державний публічний сектор. Щоправда, контракт Кравцова з "Укрзалізницею" офіційно мав закінчитися у 2021 році. Зрештою Наглядова рада "Укрзалізниці" розглянула його звернення щодо припинення контракту та 29 січня звільнила з посади керівника підприємства.