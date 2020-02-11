СБУ прийшла з обшуками в "Київметробуд"

Слідчі та оперативні працівники СБУ 11 лютого здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах ПАТ "Київметробуд", їх посадових осіб, а також відділеннях АБ "Укргазбанку" та ряду приватних структур

Слідчі та оперативні працівники СБУ 11 лютого здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах ПАТ "Київметробуд", їх посадових осіб, а також відділеннях АБ "Укргазбанку" та ряду приватних структур