СБУ прийшла з обшуками в "Київметробуд"
Про це повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Як повідомляється, дані структури, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро.
Зокрема, йдеться про будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва.
В Офісі також нагадали, що 16 січня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ «Київметробуд» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці метро.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.
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