У Карпатах вирує шторм, зберігається лавинна небезпека

Сьогодні, 11 лютого, погодні умови у Карпатах сильно ускладнені.

Фото зі сторінки Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у facebook

Сьогодні, 11 лютого, погодні умови у Карпатах сильно ускладнені.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України із надзвичайних ситуацій.

«На горі Піп Іван Чорногірський шторм. Вітер південно-західний 28 м/с. Видимості немає, сильна хуртовина. Температура повітря -8°С. Туристам слід утриматись від виходу у високогір'я», - йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у facebook.

Станом на 8 годину ранку 11 лютого на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 20 м. Падав дрібний сніг, хуртовина. Вітер південно-західний 12-13 м/с. Температура повітря -7°С. Погодні умови швидко змінюються.

За прогнозами УкрГідрометцентру, 11-12 лютого у високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека 3-го рiвня, інформує ДСНС.

11 лютого у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина. 12 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с.