У Карпатах вирує шторм, зберігається лавинна небезпека
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України із надзвичайних ситуацій.
«На горі Піп Іван Чорногірський шторм. Вітер південно-західний 28 м/с. Видимості немає, сильна хуртовина. Температура повітря -8°С. Туристам слід утриматись від виходу у високогір'я», - йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у facebook.
Станом на 8 годину ранку 11 лютого на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 20 м. Падав дрібний сніг, хуртовина. Вітер південно-західний 12-13 м/с. Температура повітря -7°С. Погодні умови швидко змінюються.
За прогнозами УкрГідрометцентру, 11-12 лютого у високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека 3-го рiвня, інформує ДСНС.
11 лютого у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина. 12 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
- 19:41 11 лютого Стало відомо, коли повернуті РФ кораблі вийдуть у море
- 19:25 11 лютого Фонд держмайна вирішив, що робитиме з боргами ОПЗ
- 19:03 11 лютого МЗС України відповів на слова Лаврова про обмін послами
- 18:53 11 лютого За організацію замовного вбивства у Рівному затримали екоактивіста Давіда Ніколаєва
- 18:51 11 лютого Захід України страждає від негоди
- 18:49 11 лютого Гральний бізнес віддадуть людині "від Офісу Зеленського" - ЗМІ
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання