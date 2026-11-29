Фото: ДСНС

В ніч на 29 листопада російські війська атакували Одеську область. Під ударами опинилися житловий будинок, складські приміщення та фермерське господарство

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання у 14-поверховий будинок виникла пожежа на рівні четвертого та п'ятого поверхів. Також пошкоджені два легковики.

Загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень. Двох із них врятували вогнеборці. Пожежу ліквідували. Психологи ДСНС надали допомогу 13 мешканцям, серед яких двоє дітей.

Також виникла масштабна пожежа на складах з іграшками та побутовою технікою. Постраждали двоє людей. Роботу рятувальників ускладнювало сильне задимлення, яке майже повністю обмежувало видимість.

В Одеському районі пошкоджена будівля фермерського господарства, де загорілися тюки із сіном.

До ліквідації наслідків російської атаки були залучені понад 100 рятувальників ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинула жінка, постраждали чотири людини, серед них — 14-річна дівчинка.