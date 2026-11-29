Фото: ГСЧС

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Под ударами оказались жилой дом, складские помещения и фермерское хозяйство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания в 14-этажный дом возник пожар на уровне четвертого и пятого этажей. Также повреждены две легковушки.

Погибла женщина, еще три человека получили ранения. Двоих из них спасли огнеборцы. Пожар ликвидирован. Психологи ГСЧС оказали помощь 13 жителям, среди которых двое детей.

Также возник масштабный пожар на складах с игрушками и бытовой техникой. Пострадали два человека. Работу спасателей усложняло сильное задымление, почти полностью ограничивало видимость.

В Одесском районе повреждено здание фермерского хозяйства, где загорелись тюки с сеном.

К ликвидации последствий российской атаки были привлечены более 100 спасателей ГСЧС.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Погибла женщина, пострадали четыре человека, среди них 14-летняя девочка.