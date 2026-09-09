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Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури станом на ранок 9 вересня знеструмлена частина споживачів у пʼяти областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Київську, Миколаївську, Сумську, Харківську та Чернігівську області. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетиках. У Запорізькій області російський БпЛА атакував службовий автомобіль бригади, яка прямувала відновлювати електропостачання в одній з громад регіону. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 9 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час (з 10:00 до 15:00) та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БпЛА різного типу. Зафіксовані влучання на 23 локаціях.