Негода на Вінниччині: повалені дерева пошкодили газові мережі у трьох районах

Фото: Вінницька філія "Газмережі"

У трьох районах Вінниччини падіння дерев через негоду спричинило пошкодження газмереж

Про це повідомила Вінницька філія "Газмережі", передає RegioNews .

"Сильний вітер та негода, що пройшли Вінниччиною, спричинили пошкодження газорозподільної системи через падіння дерев у Гайсинському, Тульчинському районах та м. Хмільник”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригади Вінницької філії "Газмережі" виїхали на місця, щоб обстежити газопроводи, локалізувати пошкодження та відновити газопостачання там, де це безпечно.

"Просимо мешканців бути уважними. Якщо ви відчули запах газу або помітили пошкодження газових мереж, негайно телефонуйте 104”, - додали у філії.

Нагадаємо,що вранці 14 липня через негоду на Львівщині без електропостачання залишилися 117 населених пунктів. Із них 56 знеструмлені повністю, ще 61 – частково.