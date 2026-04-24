24 квітня 2026, 13:20

Майно на 50 млн грн: що знайшли у родини одеського ексвійськкома

Скриншот із відео
3 квартири, 6 автомобілів, 2 паркомісця та котедж біля моря загальною вартістю близько 50 мільйонів гривень – таким майном, за даними журналістів "Слідства.Інфо", могла користуватися родина колишнього військкома з Одещини Аркадія Васькевича

Про це йдеться у новому розслідуванні, передає RegioNews.

Журналісти встановили, що нерухомість та транспорт, якими користувалися Васькевичі та їхні близькі, згадуються у матеріалах розслідування ДБР щодо можливих схем ухилення від мобілізації за гроші.

Йдеться про колишнього керівника Овідіопольського районного ТЦК та СП Аркадія Васькевича та його сина Богдана Васькевича, який також служив у системі військкоматів на Одещині.

За версією слідства, Аркадій Васькевич міг організувати схему отримання коштів за сприяння ухиленню від мобілізації, а майно, придбане на ці кошти, оформлювалося на родичів та близьких осіб. Його син, за даними ДБР, міг допомагати у приховуванні цього майна.

Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що після початку повномасштабного вторгнення на родичів та близьких сім’ї почали оформлюватися дорогі автомобілі та нерухомість. Загальна вартість майна, яке вони ідентифікували, становить близько 50 млн грн.

Серед виявленого – преміальні квартири в Одесі, автомобілі Lexus, Mercedes-Benz, Audi, паркомісця в житлових комплексах бізнес-класу, а також котеджі на узбережжі Чорного моря.

Частина об’єктів, за даними розслідування, оформлена на родичів і знайомих родини Васькевичів, які декларували значно нижчі офіційні доходи, ніж вартість придбаного майна.

Зокрема, журналісти звертають увагу на те, що окремі об’єкти нерухомості купувалися за цінами, нижчими за ринкові, але після ремонту їхня вартість суттєво зростала.

У матеріалі також йдеться, що частина автомобілів і нерухомості могла використовуватися членами родини та близькими особами навіть без офіційного оформлення права власності.

Журналісти намагалися отримати коментарі фігурантів, однак зв’язатися з ними не вдалося.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
