Майно на 50 млн грн: що знайшли у родини одеського ексвійськкома

3 квартири, 6 автомобілів, 2 паркомісця та котедж біля моря загальною вартістю близько 50 мільйонів гривень – таким майном, за даними журналістів "Слідства.Інфо", могла користуватися родина колишнього військкома з Одещини Аркадія Васькевича

Про це йдеться у новому розслідуванні, передає RegioNews.

Журналісти встановили, що нерухомість та транспорт, якими користувалися Васькевичі та їхні близькі, згадуються у матеріалах розслідування ДБР щодо можливих схем ухилення від мобілізації за гроші.

Йдеться про колишнього керівника Овідіопольського районного ТЦК та СП Аркадія Васькевича та його сина Богдана Васькевича, який також служив у системі військкоматів на Одещині.

За версією слідства, Аркадій Васькевич міг організувати схему отримання коштів за сприяння ухиленню від мобілізації, а майно, придбане на ці кошти, оформлювалося на родичів та близьких осіб. Його син, за даними ДБР, міг допомагати у приховуванні цього майна.

Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що після початку повномасштабного вторгнення на родичів та близьких сім’ї почали оформлюватися дорогі автомобілі та нерухомість. Загальна вартість майна, яке вони ідентифікували, становить близько 50 млн грн.

Серед виявленого – преміальні квартири в Одесі, автомобілі Lexus, Mercedes-Benz, Audi, паркомісця в житлових комплексах бізнес-класу, а також котеджі на узбережжі Чорного моря.

Частина об’єктів, за даними розслідування, оформлена на родичів і знайомих родини Васькевичів, які декларували значно нижчі офіційні доходи, ніж вартість придбаного майна.

Зокрема, журналісти звертають увагу на те, що окремі об’єкти нерухомості купувалися за цінами, нижчими за ринкові, але після ремонту їхня вартість суттєво зростала.

У матеріалі також йдеться, що частина автомобілів і нерухомості могла використовуватися членами родини та близькими особами навіть без офіційного оформлення права власності.

Журналісти намагалися отримати коментарі фігурантів, однак зв’язатися з ними не вдалося.

