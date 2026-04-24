В Одесі зросла кількість постраждалих після нічної атаки

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 осіб внаслідок нічної атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, дев'ятьох постраждалих госпіталізовано. Серед поранених — 9 жінок і 8 чоловіків віком від 18 до 83 років.

Кіпер також додав, що станом на 13:00 також підтверджено загибель двох людей. В Одеські обласній прокуратурі уточнили, що загиблими виявилися 76-річні чоловік та жінка.

Окрім того, пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2-поверховий житловий будинок, зруйновано квартири на 2-му та 3-му поверхах 3-поверхового житлового будинку. Понівечені 10 автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.