13:55  24 квітня
У Дніпрі ракета-перехоплювач влетіла у легковик
11:06  24 квітня
У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
08:57  24 квітня
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
24 квітня 2026, 13:42

В Одесі зросла кількість постраждалих після нічної атаки

24 квітня 2026, 13:42
Фото: Одеська обласна прокуратура
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 осіб внаслідок нічної атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, дев'ятьох постраждалих госпіталізовано. Серед поранених — 9 жінок і 8 чоловіків віком від 18 до 83 років.

Кіпер також додав, що станом на 13:00 також підтверджено загибель двох людей. В Одеські обласній прокуратурі уточнили, що загиблими виявилися 76-річні чоловік та жінка.

Окрім того, пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2-поверховий житловий будинок, зруйновано квартири на 2-му та 3-му поверхах 3-поверхового житлового будинку. Понівечені 10 автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
24 квітня 2026, 11:06
24 квітня 2026, 11:06
РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та понад 100 дронів
24 квітня 2026, 10:33
24 квітня 2026, 10:33
Російський дрон атакував мопед під Херсоном: загинули двоє людей
24 квітня 2026, 10:19
24 квітня 2026, 10:19
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Захищав сина-СЗЧшника: у Запоріжжі чоловік із сокирою напав на поліцію (ВІДЕО)
24 квітня 2026, 15:00
24 квітня 2026, 15:00
Українці вимагають спрямувати бюджет телемарафону на ЗСУ
24 квітня 2026, 14:40
24 квітня 2026, 14:40
Інформаційна гігієна: як уберегтися від "отруєння" новинами
24 квітня 2026, 14:17
24 квітня 2026, 14:17
У Дніпрі ракета-перехоплювач влетіла у легковик
24 квітня 2026, 13:55
24 квітня 2026, 13:55
Майно на 50 млн грн: що знайшли у родини одеського ексвійськкома
24 квітня 2026, 13:20
24 квітня 2026, 13:20
Пальне може подешевшати: АМКУ дав рекомендації найбільшим мережам АЗС
24 квітня 2026, 12:39
24 квітня 2026, 12:39
Як встановити факт перебування на утриманні: роз'яснення юристки
24 квітня 2026, 12:18
24 квітня 2026, 12:18
В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом 5 млрд грн
24 квітня 2026, 11:54
24 квітня 2026, 11:54
Понад 100 населених пунктів без світла: наслідки негоди та атак РФ
24 квітня 2026, 11:40
24 квітня 2026, 11:40
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
