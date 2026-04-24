24 квітня 2026, 11:54

В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом 5 млрд грн

Фото: Прокуратура України
Правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, організовану за участі іноземців та громадян України. Загальний обіг коштів у схемі сягнув понад 5 мільярдів гривень

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Зазначається, що двоє громадян РФ разом із громадянкою України створили та адміністрували незаконний гральний бізнес в інтернеті. До діяльності вони залучили ще сімох українців.

Учасники схеми через підконтрольні ІТ-компанії забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили діяльність уже поза законом.

Фінансові операції здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Надалі гроші легалізовували через рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії, а потім виводили на підконтрольні офшорні структури.

Фігурантам інкримінують участь в організованій групі та незаконну діяльність із проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм передано у встановленому законом порядку через родичів.

Нагадаємо, правоохоронці у Києві завершили розслідування й скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників схеми, які створили та адміністрували мережу нелегальних онлайн-казино і букмекерських ресурсів.

Раніше повідомлялося, що в Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор. Ще 20 сторінок чекають на перевірку.

Україна казино онлайн магазин ліцензія прокуратура схема підозра
Лідер "Хімпрому" Буркін може переховуватися в Мексиці: Україна намагається домогтися екстрадиції
22 квітня 2026, 13:29
Мережа U420 була одним із напрямів наркоугруповання "Хімпром": деталі схеми
22 квітня 2026, 10:54
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Як встановити факт перебування на утриманні: роз'яснення юристки
24 квітня 2026, 12:18
Понад 100 населених пунктів без світла: наслідки негоди та атак РФ
24 квітня 2026, 11:40
Оцифрування трудової книжки: українцям пояснили, чому не варто зволікати
24 квітня 2026, 11:27
У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
24 квітня 2026, 11:06
РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та понад 100 дронів
24 квітня 2026, 10:33
Російський дрон атакував мопед під Херсоном: загинули двоє людей
24 квітня 2026, 10:19
Брав участь у боях проти ЗСУ: колаборанта з Донецька засудили до 15 років
24 квітня 2026, 09:57
У Рівному в ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст
24 квітня 2026, 09:48
На Миколаївщині двоє жінок постраждали через падіння уламків дронів
24 квітня 2026, 09:34
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »