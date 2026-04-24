В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом 5 млрд грн

Правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, організовану за участі іноземців та громадян України. Загальний обіг коштів у схемі сягнув понад 5 мільярдів гривень

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Зазначається, що двоє громадян РФ разом із громадянкою України створили та адміністрували незаконний гральний бізнес в інтернеті. До діяльності вони залучили ще сімох українців.

Учасники схеми через підконтрольні ІТ-компанії забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили діяльність уже поза законом.

Фінансові операції здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Надалі гроші легалізовували через рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії, а потім виводили на підконтрольні офшорні структури.

Фігурантам інкримінують участь в організованій групі та незаконну діяльність із проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм передано у встановленому законом порядку через родичів.

Нагадаємо, правоохоронці у Києві завершили розслідування й скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників схеми, які створили та адміністрували мережу нелегальних онлайн-казино і букмекерських ресурсів.

