21 квітня 2026, 21:14

На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейських: п’ятеро поранених (ВІДЕО)

21 квітня 2026, 21:14
Фото: поліція Дніпропетровщини
На Дніпропетровщині 21 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який під час спроби затримання кинув у їхній бік гранату. Внаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро поліцейських

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровщини, передає RegioNews.

Інцидент стався у Синельниківському районі. Вранці до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляв, що має при собі дві гранати.

На виклик прибули правоохоронці Синельниківського районного управління поліції. Спершу вони намагалися врегулювати ситуацію шляхом перемовин, однак ті не дали результату.

Під час затримання чоловік кинув у бік поліцейських гранату Ф-1. Унаслідок вибуху було поранено п’ятьох правоохоронців. Усі отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували, їм надається медична допомога.

Серед поранених – працівники групи оперативного реагування та відділення поліції №3.

Нападника – 35-річного чоловіка – затримали на місці у порядку ст. 208 КПК України.

Під час затримання правоохоронці вилучили ще одну гранату та зафіксували уламки вибухового пристрою та запал.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 1 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, що раніше у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Під час подій двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, стан середньої тяжкості, загрози життю немає.

21 квітня 2026
