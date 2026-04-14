16:40  14 квітня
На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною
14:58  14 квітня
На Рівненщині зник зірковий олень Борис
12:03  14 квітня
У Києві п’яний водій Porsche влаштував потрійну ДТП на Оболоні: серед постраждалих – діти
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2026, 16:45

На Одещині директор будівельної фірми "заробив" мільйони на житлі для військових

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Одещині викрили директора будівельної фільми. Виявилось, він привласнив гроші, які виділилось на реконструкцію казарм 

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, Міністерство оборони уклало договір з будівельною компанією. Йшлось про реконструкцію двоповерхової казарми на Одещині. З будівлі хотіли зробили 39-квартирний житловий будинок для військових та їхніх родин.

47-річний директор вирішив заволодіти частиною коштів. З 11 мільйонів, які виділила держава, він привласнив майже 8,4 мільйона гривень. Гроші він перевів на свій рахунок та іншої будівельної фірми.

Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині викрили розкрадання на дронах для ЗСУ. Чиновнику селищної ради оголосили підозру. Через завищення вартості безпілотників бюджет селищної ради втратив 1,5 мільйона гривень. Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
строительство військові поліція Одеська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Всі відео »
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Всі блоги »