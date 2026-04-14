На Одещині директор будівельної фірми "заробив" мільйони на житлі для військових

Фото: Національна поліція

На Одещині викрили директора будівельної фільми. Виявилось, він привласнив гроші, які виділилось на реконструкцію казарм

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, Міністерство оборони уклало договір з будівельною компанією. Йшлось про реконструкцію двоповерхової казарми на Одещині. З будівлі хотіли зробили 39-квартирний житловий будинок для військових та їхніх родин.

47-річний директор вирішив заволодіти частиною коштів. З 11 мільйонів, які виділила держава, він привласнив майже 8,4 мільйона гривень. Гроші він перевів на свій рахунок та іншої будівельної фірми.

Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині викрили розкрадання на дронах для ЗСУ. Чиновнику селищної ради оголосили підозру. Через завищення вартості безпілотників бюджет селищної ради втратив 1,5 мільйона гривень. Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.